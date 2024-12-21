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ГУР та МЗС евакуювали 34 людини з Сирії, серед них – 15 дітей

Юлія Лаврук
21 грудня, 2024 субота
16:23
Світ

У суботу, 21 грудня, Головне управління розвідки Міноборони та Міністерство закордонних справ України евакуювали з Сирії 34 людини, з них 15 дітей

Зміст

Про це повідомляє ГУР МО.

Так, з території Сирії через Ліван вдалось евакуювати 34 людини – 31 українця та трьох сирійців, родичів громадян України. Серед групи – 15 дітей. 

Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну, додали в ГУР.

"Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії - черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам  скрізь, всюди й завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", – наголосив  начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов. 

Ситуація в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. 10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Теги:
Новини
Україна
Сирія
МЗС України
ГУР
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