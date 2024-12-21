ГУР та МЗС евакуювали 34 людини з Сирії, серед них – 15 дітей
У суботу, 21 грудня, Головне управління розвідки Міноборони та Міністерство закордонних справ України евакуювали з Сирії 34 людини, з них 15 дітей
Про це повідомляє ГУР МО.
Так, з території Сирії через Ліван вдалось евакуювати 34 людини – 31 українця та трьох сирійців, родичів громадян України. Серед групи – 15 дітей.
Евакуйовані громадяни вже приземлились в аеропорту Кишинева, звідки далі вирушать додому в Україну, додали в ГУР.
"Здійснена нині важлива операція з порятунку українців із Сирії - черговий доказ, що Україна допомагає своїм громадянам скрізь, всюди й завжди. Воєнні розвідники разом з колегами з МЗС роблять все можливе, щоб захистити права наших людей, допомогти кожному й кожній, хто опинився в біді", – наголосив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Ситуація в Сирії
У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. 10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".
13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе