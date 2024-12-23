Але не можна "зняти анафему" - бо це б означало, що вона справді була накладена. Однак цього не було, бо ніякого вчинку, за які Церква проголошує анафему, Мазепа не вчинив. Якраз навпаки — він, на відміну від пʼяниці, розпусника та богохульника Петра Романова був людиною побожною і щирим меценатом для Київської Митрополії.

Те, що Петро наказав прочитати в Глухові анафему та влаштувати карнавальне дійство проклинання Мазепи з чорними свічками та опудалом — з церковної точки зору є ганебним фарсом. Це так, якби зараз Путін наказав читати в Донецьку "анафему" нашому президенту. Хтось би переймався тим, щоб її потім "зняти"?

Звісно, що Українська Церква ніколи не визнавала і не сприймала царську анафему як щось справжнє, що потребує "зняття". 2018 р. Вселенський Патріархат спеціальною заявою також засвідчив, що такої анафеми не було і немає.

Отже, нічого "знімати" не потрібно.

А от що могли б зробити в юрисдикції митрополита Онуфрія, аби засвідчити, що і для них такої анафеми нема — так це відкрито та з повідомленнями в ЗМІ провести літургію з молитвами про спокій душі великого гетьмана. І Усика запросити, і щоб митрополит Онуфрій особисто очолив. Бо якщо відслужать — то справді й вони в ту "анафему" не вірять. А от якщо відмовляться… Читайте також: Чому Онуфрій покриває друга Гундяєва?

Тож хто може, передайте чемпіону цю ідею — вони ж з Онуфрієм дотепер досить близько спілкувалися. Нехай попросить — але щоб митрополит Онуфрій особисто очолив літургію заупокійну. Бо інакше москвоботи придумають, як усе потім перебрехати.