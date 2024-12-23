"Хай змовкне зброя і зазвучить коляда": Папа Римський вкотре закликав до різдвяного перемир'я в усьому світі

Про це повідомляє Vatican News.

Папа висловив занепокоєння через тривожні повідомлення з Мозамбіку, а також, як і щонеділі, звернув свій погляд на терени, що страждають від війн, першою згадавши Україну.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", – сказав Папа Франциск у промові після проказування молитви "Ангел Господній"

Він також окремо згадав про Газу, зокрема про дітей, які гинуть від куль, а також про бомбардування шкіл і лікарень. "Яка жорстокість!" – додав папа.

Окрім того, папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.

"Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом", – сказав він.

Позиція Папи Римського щодо війни Росії проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський неодноразово висловлював занепокоєння, в день, коли РФ напала на Україну, оголосив день посту за мир, а наступного дня здійснив візит до посольства Російської Федерації у Ватикані, щоб висловити стурбованість через війну в Україні. Папа не раз закликав зосередитися на переговорах й називав вторгнення Росії в Україну "святотатством".

Перед Великоднем 2022 року Ватикан заявив про намір дати можливість українській і російській сім'ям спільно пронести хрест під час Хресного ходу у Страсну п'ятницю, в такий спосіб символічно примиривши два народи. Ідея спричинила бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів. 15 квітня 2022 року у Ватикані відбувся запланований хресний хід, однак українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори.

Через чотири місяці після початку російського вторгнення в Україну глава католицької церкви заявив, що дотримується погляду на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Він сказав, що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

24 серпня 2022 року Папа Римський Франциск заявив , що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка. Наступного дня МЗС України запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через оцінку Папою Римським Франциском ролі загиблої доньки ідеолога "русского міра".

30 серпня 2022 року Ватикан надав офіційну заяву у відповідь на критику Папи Римського Франциска за його слова про вбивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У листопаді 2022 року Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України, та відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Влітку 2024 року під час зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск розкритикував рішення України заборонити діяльність Російської православної церкви.