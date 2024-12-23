Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Хай змовкне зброя і зазвучить коляда": Папа Римський вкотре закликав до різдвяного перемир'я в усьому світі

"Хай змовкне зброя і зазвучить коляда": Папа Римський вкотре закликав до різдвяного перемир'я в усьому світі

Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
05:43
Світ Папа Римський Франциск

У неділю, 22 грудня, Папа Римський Франциск закликав молитися за те, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах

Зміст

Про це повідомляє Vatican News.

Папа висловив занепокоєння через тривожні повідомлення з Мозамбіку, а також, як і щонеділі, звернув свій погляд на терени, що страждають від війн, першою згадавши Україну.

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", – сказав Папа Франциск у промові після проказування молитви "Ангел Господній"

Він також окремо згадав про Газу, зокрема про дітей, які гинуть від куль, а також про бомбардування шкіл і лікарень. "Яка жорстокість!" – додав папа.

Окрім того, папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку. 

"Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом", – сказав він.

Позиція Папи Римського щодо війни Росії проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський неодноразово висловлював занепокоєння, в день, коли РФ напала на Україну, оголосив день посту за мир, а наступного дня здійснив візит до посольства Російської Федерації у Ватикані, щоб висловити стурбованість через війну в Україні. Папа не раз закликав зосередитися на переговорах й називав вторгнення Росії в Україну "святотатством". 

Перед  Великоднем 2022 року Ватикан заявив про намір дати можливість українській і російській сім'ям спільно пронести хрест під час Хресного ходу у Страсну п'ятницю, в такий спосіб символічно примиривши два народи. Ідея спричинила бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів. 15 квітня 2022 року у Ватикані відбувся запланований хресний хід, однак українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори.

Через чотири місяці після початку російського вторгнення в Україну глава католицької церкви заявив, що дотримується погляду на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Він сказав, що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

24 серпня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка. Наступного дня МЗС України  запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через оцінку Папою Римським Франциском ролі загиблої доньки ідеолога "русского міра".

30 серпня 2022 року Ватикан надав офіційну заяву у відповідь на критику Папи Римського Франциска за його слова про вбивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У листопаді 2022 року Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України, та відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Влітку 2024 року під час зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск розкритикував рішення України заборонити діяльність Російської православної церкви.

  • Папа Римський Франциск 8 грудня вже звертався до міжнародної спільноти та закликав до припинення вогню "на всіх фронтах війни" до Різдва.
  • А 15 грудня Папа Римський Франциск назвав громадян України та Росії "братами", а також заявив про молитви за "довгоочікуваний мир для двох народів"
Теги:
Новини
Україна
Ватикан
Різдво
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
путін
Автор Антін Борковський
22 грудня, 2024 неділя
Путін боїться торпедувати мирний план, але все одно це робить, - Фейгін
Окупанти, кримінал, росіяни
Автор Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
Військові командири РФ відмовляються залучати підлеглих у штурми на Херсонщині, - "Атеш"
Київ
-2.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
23 грудня
06:25
Українські полярники встановили новорічну ялинку на станції "Академік Вернадський"
05:50
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну безпілотниками: як рухалися ворожі дрони в ніч на 23 грудня
05:30
армія КНДР
У ССО показали документи, які Росія видає військовим з КНДР, аби приховати їхню присутність на фронті 
00:14
У Бразилії розбився літак із пасажирами: щонайменше 10 людей загинули
2024, неділя
22 грудня
23:36
Роберт Фіцо
"Була відповіддю на заяву Зеленського": Фіцо про зустріч із Путіним
22:36
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 207 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 26 атак
22:13
Дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"
22:09
Ексклюзив
Вибори Україна
"Їхнє завдання – посіяти хаос": нардеп Княжицький про можливість участі в наступних президентських виборах проросійських сил
21:53
Ексклюзив
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
"Ситуація абсолютно ганебна, усі щось зробили не так" - політолог Сумленний про теракт у Магдебурзі
21:42
Ексклюзив
транзит газу, газ
Технічні можливості є, - експерт з енергетики Закревський про можливості постачання газу до Молдови
21:14
Дональд Трамп
Трамп вже чекає на зустріч з Путіним
20:56
Росіяни пригрозили вдарити по Києву новими балістичними ракетами з КНДР: в ЦПД закликали не піддаватися провокаціям ворога
20:20
Оновлено
Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи XVII століття
20:17
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі дала "Грузинській мрії" не більше тижня на призначення нових парламентських виборів
20:07
Огляд
атака багатоповерхівок у Казані
Атака на хімпідприємство в Ростовській області, вибух на базі Північного флоту РФ у Муранську і на ТОТ Донеччини: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:00
OPINION
Ми відновлювали українське занадто повільно
19:49
Володимир Путін та Дональд Трамп
"Усе змінюється". Путін вважає, що після війни з Україною країни Європи та США знову будуть союзниками РФ
19:44
Огляд
Зґвалтування дитини
Жизель Пеліко та її чоловік-ґвалтівник: історія зради, насильства та боротьби за справедливість. Пояснюємо
19:25
Ексклюзив
кібератака
"Не лише Мін'юст відповідає, а й Держспецзв’язку" - керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про кібератаку на держреєстри
19:00
Інтерв’ю
путін
Путін боїться торпедувати мирний план, але все одно це робить, - Фейгін
18:45
Інтерв’ю
Михайло Костів
"Батько конвенції про геноцид" - Рафал Лемкін: як найвизначніший юрист XX століття пов'язаний з Україною
18:29
Оновлено
ЗСУ загиблі
На Донеччині росіяни розстріляли 4 українських полонених зі 110-ї бригади: що відомо
18:07
прем'єрка Італії Мелоні
"Загроза набагато ширша, ніж ми уявляємо": прем'єрка Італії Мелоні попередила, що РФ може використати мігрантів, аби дестабілізувати ситуацію в Європі
18:00
OPINION
Внутрішнє існування РФ — мракобісся
17:42
Саломе Зурабішвілі
Грузинський прем'єр Кобахідзе висунув ультиматум президентці Зурабішвілі. Перед її виступом на мітингу в Тбілісі поліція конфіскувала авто зі звукотехнікою
17:29
курсанти
Міноборони різко збільшить стипендії курсантів: про які суми йдеться
17:14
Олександр Усик
Хоче відпочити й побачити доньку: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Ф'юрі
17:02
Ексклюзив
волонтерка
Як РФ вдається дискредитувати українські благодійні фонди: пояснив засновник OSINT-агенції Molfar Старосєк
17:00
За добу росіяни обстріляли 8 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще одна поранена
16:44
Комплекс балістичних ракет середньої дальності KN-15 (Pukguksong-2), КНДР
Північна Корея імовірно передала РФ балістичні ракети KN-15: що про них відомо
16:00
OPINION
Чому серед українців розвелося чимало корисних ідіотів?
15:54
МВФ
Коли закінчиться війна: МВФ не виключає бойових дій до середини 2026 року
15:42
Після катастрофи танкерів з мазутом на узбережжя Новоросійська винесло мертвих дельфінів
15:25
Зеленський, Трамп
Трамп запропонував Зеленському почати думати про припинення вогню та відмову від усіх окупованих територій, - El Pais
15:21
Дрони вночі атакували Орловську область РФ: загорілася нафтобаза
15:08
Інфографіка
AGM-88 HARM
Знищують радари й засліплюють ворожу ППО: що таке AGM-88 HARM – американські ракети, якими ЗСУ свого часу шокували росіян
15:07
Оновлено
Стінг
Стінг заспівав Shape of my Heart під бандуру: на інструменті зіграв український військовий бандурист Тарас Столяр
15:03
зарплати
Три місяці без зарплати: на ТОТ росіяни не виплачують кошти працівникам Бердянського порту
15:03
Ексклюзив
Насправді все населення України отримує субсидії на електроенергію, - експерт з питань енергоефективності Павлюк
14:35
Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV