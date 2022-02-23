Папа Римський Франциск оголосив день посту за мир для України
Папа Римський Франциск занепокоєний погіршенням ситуації, що посилила загрозу для миру в Україні та світі і пропонує провести день посту за мир 2 березня
Про це він заявив наприкінці загальної аудієнції, передає Vatican News.
"Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні", – сказав Папа.
Він зазначив, що незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії.
"Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право", - наголосив Папа Франциск.
Він також звернувся до всіх, віруючих і невіруючих.
"Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, на диявольське напосідання насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбере же світ від безумства війни", - додав понтифік.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР".
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