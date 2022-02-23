Папа Римський Франциск оголосив день посту за мир для України

Про це він заявив наприкінці загальної аудієнції, передає Vatican News.



"Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні", – сказав Папа.



Він зазначив, що незважаючи на дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії.



"Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право", - наголосив Папа Франциск.



Він також звернувся до всіх, віруючих і невіруючих.



"Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, на диявольське напосідання насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбере же світ від безумства війни", - додав понтифік.

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