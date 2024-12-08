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Папа Франциск закликав міжнародну спільноту припинити вогонь до Різдва "на всіх фронтах"

Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
21:50
Світ Папа Римський, Папа Франциск

Папа Римський Франциск 8 грудня звернувся до міжнародної спільноти та закликав до припинення вогню "на всіх фронтах війни" до Різдва

Зміст

Про це повідомляє Vatican News.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", – сказав Папа Франциск.

Він також закликав помолитися за засуджених до страти в США: "Молімося за те, щоб їхнє покарання було змінене".

  • Напередодні Папа Римський Франциск закликав провести розслідування, щоб визначити, чи є дії Ізраїлю в Газі актом геноциду.

 

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