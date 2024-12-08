Папа Франциск закликав міжнародну спільноту припинити вогонь до Різдва "на всіх фронтах"

Про це повідомляє Vatican News.

"І далі молімося за мир у стражденній Україні, на Близькому Сході – в Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії, – в М'янмі, в Південному Судані та скрізь, де люди страждають від війни та насильства. Я звертаюся із закликом до правителів і міжнародної спільноти, щоб ми дійшли до свята Різдва з припиненням вогню на всіх фронтах війни", – сказав Папа Франциск.

Він також закликав помолитися за засуджених до страти в США: "Молімося за те, щоб їхнє покарання було змінене".