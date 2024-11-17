Папа Франциск закликав розслідувати, чи є війна Ізраїлю проти ХАМАСу геноцидом
Папа Римський Франциск закликав провести розслідування, щоб визначити, чи є дії Ізраїлю в Газі актом геноциду
Про це інформує Associated Press.
У виданні зазначили, що Папа Франциск вперше офіційно закликав до вивчення звинувачень у геноциді в контексті війни між Ізраїлем та ХАМАС.
"На думку деяких експертів, те, що відбувається в Газі, має ознаки геноциду, - заявив Папа Римський. - Ми повинні ретельно дослідити, щоб визначити, чи вписується це в технічне визначення, сформульоване юристами і міжнародними органами".
Про це йдеться в уривках з нової книги, яка вийде друком напередодні ювілейного року понтифіка.
Книга, написана Ернаном Рейесом Алькайде на основі інтерв'ю з Папою, має назву "Надія ніколи не розчаровує. Паломники до кращого світу", і буде випущена у вівторок.
Понтифік, який минулого тижня також зустрівся з делегацією звільнених ізраїльських заручників та їхніми сім'ями, які підтримують кампанію з повернення решти полонених додому, взяв на себе редакторський контроль над майбутньою книгою.
- Раніше Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази, про яку раніше оголосив Ізраїль. Понтифік закликав сторони конфлікту до миру.
- 15 жовтня минулого року у своєму зверненні щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині, Папа Франциск висловив занепокоєння через події, які там відбуваються. Він закликав до звільнення заручників і створення гуманітарних коридорів в Газі.
- Актуальне
- Важливе