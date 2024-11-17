Папа Франциск закликав розслідувати, чи є війна Ізраїлю проти ХАМАСу геноцидом

Про це інформує Associated Press.

У виданні зазначили, що Папа Франциск вперше офіційно закликав до вивчення звинувачень у геноциді в контексті війни між Ізраїлем та ХАМАС.

"На думку деяких експертів, те, що відбувається в Газі, має ознаки геноциду, - заявив Папа Римський. - Ми повинні ретельно дослідити, щоб визначити, чи вписується це в технічне визначення, сформульоване юристами і міжнародними органами".

Про це йдеться в уривках з нової книги, яка вийде друком напередодні ювілейного року понтифіка.

Книга, написана Ернаном Рейесом Алькайде на основі інтерв'ю з Папою, має назву "Надія ніколи не розчаровує. Паломники до кращого світу", і буде випущена у вівторок.

Понтифік, який минулого тижня також зустрівся з делегацією звільнених ізраїльських заручників та їхніми сім'ями, які підтримують кампанію з повернення решти полонених додому, взяв на себе редакторський контроль над майбутньою книгою.