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ХАМАС має звільнити заручників, а Ізраїль - створити гуманітарні коридори для жителів Гази, - Папа Римський

15 жовтня, 2023 неділя
15:00
Світ Папа Франциск

У своєму зверненні щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині, Папа Франциск висловив занепокоєння через події, які там відбуваються. Він закликав до звільнення заручників і створення гуманітарних коридорів в Газі

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Франциск у своєму останньому зверненні щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині також звернув увагу на присутність українських прапорів на площі Святого Петра, та закликав пам'ятати про Україну.

"Будь ласка, нехай же не проливається більше невинна кров, ні у Святій Землі, ні в Україні, ні деінде! Досить! Війни – це завжди поразка, завжди", - закликав Папа Франциск наприкінці недільної молитви з паломниками 15 жовтня 2023 року.

Звертаючись з молитвою "Ангел Господній" до молільників, зібраних на площі Святого Петра, та до всіх, хто слухав його через засоби комунікації, Святіший Отець зазначив, що з почуттям великого смутку слідкує за подіями в Ізраїлі та Палестині. 

"Я постійно думаю про численні жертви, особливо про малечу та людей похилого віку. Знову закликаю звільнити заручників і рішуче наполягаю на тому, щоб діти, хворі, люди похилого віку, жінки і всі цивільні особи не ставали жертвами конфлікту. Гуманітарне право повинно поважатися, особливо в Газі, де існує нагальна потреба гарантувати гуманітарні коридори і надати підтримку всьому населенню. Брати і сестри, вже загинуло дуже багато людей", - сказав він, закликаючи до припинення кровопролиття.

Зокрема, Папа зазначив, що його занепокоєння кризою в Нагірному Карабасі не зменшилося.

"На додаток до гуманітарного становища переміщених осіб, яке є серйозним, я також хотів би звернутися з особливим закликом про захист монастирів і місць культу в регіоні, – сказав він. – Сподіваюся, що, починаючи від влади і всіх мешканців, вони будуть поважатися і захищатися як частина місцевої культури, вираження віри і знак братерства, що робить можливим спільне життя у відмінностях".

Після оголошення про публікацію Апостольського напоумлення про духовну спадщину святої Терези від Дитятка Ісуса, Папа, вітаючи різні групи паломників, звернув особливу увагу на присутніх українців. "Я бачу прапори України: не забуваймо стражденну Україну", - сказав він, перш ніж попрощатися і закрити зустріч.

  • Раніше Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази, про яку раніше оголосив Ізраїль. Понтифік закликав сторони конфлікту до миру.
Ватикан
Ізраїль
Палестина
Папа Римський Франциск
Війна в Ізраїлі
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