Папа Римський висловив стурбованість ізраїльською блокадою сектора Гази
Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази, про яку раніше оголосив Ізраїль. Понтифік закликав сторони конфлікту до миру
Про це пише The Times of Israel.
"Ті, на кого напали, мають право захищатися, але я дуже стурбований повною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також було багато невинних жертв", - сказав Папа Римський.
"Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а підживлюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують обидві сторони страждати. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир, мир, заснований на справедливості, діалозі та мужності братерства", - додав він.
Францсик закликав ХАМАС відпустити заручників, яких було захоплено під час атак ізраїльських міст.
- 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ військовим узяти сектор Гази в повну блокаду. "Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива. Ми боремося з нелюдами й діємо відповідно до цього", - зазначив чиновник.
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