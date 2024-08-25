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"Церкви не слід чіпати": Папа Римський розкритикував заборону діяльності РПЦ в Україні

Марія Науменко
25 серпня, 2024 неділя
18:27
Світ Папа Римський Франциск

У неділю, 25 серпня, під час зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск розкритикував рішення України заборонити діяльність Російської православної церкви

Зміст

Про це повідомляє Vatican News.

"Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації і, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх", - наголосив Папа Римський

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Він наголосив, що "ніхто не чинить зла через те, що молиться". За його словами, той хто чинить зло, буде винен лише у своїх діях, а не у тому, що він молиться.

"Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати", - наголосив глава католицької церкви.

Крім того, Папа Франциск закликав вірян молитися за мир в Україні, Палестині, Ізраїлі та М'янмі.

"І не переставаймо молитися за те, щоби припинилися війни. У Палестині, в Ізраїлі, у М’янмі та в кожному іншому регіоні. Народи просять миру! Молімося, щоб Господь дав усім мир", - підсумував він.

Позиція Папи Римського щодо війни РФ проти України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Папа Римський неодноразово висловлював занепокоєння й навіть у день, коли РФ напала на Україну, оголосив день посту за мир. А наступного дня здійснив візит до посольства Російської Федерації у Ватикані, щоб висловити стурбованість через війну в Україні.

Він неодноразово закликав зосередитися на переговорах й називав вторнення Росії в Україну "святотатством".

Перед католицьким Великоднем Ватикан заявив про намір дати можливість українській і російській сім'ям спільно пронести хрест під час Хресного ходу у Страсну п'ятницю, таким чином символічно примиривши два народи. Ідея зустріла бурхливе обурення в суспільстві та серед вірян, а також українських дипломатів.

15 квітня 2022 року у Ватикані відбувся запланований хресний хід, однак українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори.

Через чотири місяці після початку російського вторгнення в Україну глава католицької церкви заявив, що дотримується точки зору на агресію Росії як на двосторонній конфлікт. Він сказав, що країни НАТО нібито "могли спровокувати Путіна" напасти на Україну.

24 серпня 2022 року Папа Римський Франциск заявив, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну". Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив про розчарування словами понтифіка.

25 серпня 2022 року Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через оцінку Папою Римським Франциском ролі загиблої доньки ідеолога "русского міра".

30 серпня 2022 року Ватикан надав офіційну заяву у відповідь на критику Папи Римського Франциска за його слова про вбивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Там наголосили, що слова Папи слід трактувати, як голос цінностей, а не політичну позицію.

У листопаді 2022 року Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України, та відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна.

Теги:
Україна
Росія
РПЦ
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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