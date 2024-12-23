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Українські полярники встановили новорічну ялинку на станції "Академік Вернадський"

Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
06:25
Суспільство

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" встановили та прикрасили ялинку. Цього року на ній уперше з'явилися іграшки, прикрашені бісером

Зміст

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Ялинка на "Вернадському" штучна, оскільки на континент не можна завозити живі рослини. Її верхівку прикрашає золотий тризуб, який торік разом із набором кульок ручного розпису за мотивами картин Марії Примаченко подарував станції український бренд. 

На антарктичній ялинці є м'які іграшки у формі янголів і пінгвінів, які власноруч виготовили та передали полярникам українські школярі-пластуни з Одеси кілька років тому. Також тут є куля "Наша армія", присвячена українському війську, що захищає нашу землю й народ.

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Окрім того, цьогоріч на полярній ялинці вперше з'явилися іграшки, прикрашені бісером. Кульку з пінгвіном вишила геофізикиня 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна за формою, яку їй передали фанати Антарктики з її рідної харківської Салтівки. А песика й зірку-Санту подарувала колега Олександра Носач, теж із Харкова.

Полярники кажуть, що святкова ялинка – це одна з тих традицій, яка допомагає навіть в Антарктиці тримати зв'язок з рідним домом. І вже готуються святкувати Різдво.

  • 12 грудня стало відомо, що неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону. Вже через тиждень українські полярники показали новонароджених пінгвінят
Теги:
Новини
Світ
Наука
Україна
Новий рік
Різдво
Антарктика
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