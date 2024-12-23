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OPINION

Вибори в Румунії зманіпулювала не тільки Росія, а й місцеві "умільці"

Олег Постернак
23 грудня, 2024 понедiлок
12:01
Погляд

Треба повернутися до кейсу румунських президентських виборів, точніше до скасування їхніх результатів Конституційним Судом

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Багато хто завчасно радів через їх скасування у зв'язку із начебто доведеними державними органами випадками втручання РФ у вибори.  

Але додаткові факти підтвердили трохи іншу реальність, в черговий раз довівши, що бажання вважати росіян настільки всемогутніми — зручна технологія та реальне перебільшення. Просто вбачати в усіх нетипових ситуаціях руку ворога — легке пояснення для обивателів, які це некритично приймуть.

Насправді феномен Георгеску - це неочікуваний результат роботи політтехнологів, які завдяки соціальним мережам і блогерам "зламали" глибинну державу в Румунії з її кланово-корупційним механізмом. Знаєте, це як РЕБ переводить вам годинники і ви живете в іншому часовому поясі. 

Так і тут — хлопці-маркетологи спрямували соціальні медіа проти елітарної поруки, яка повинна була відтворити очікуваний всіма результат — вихід у другий тур системних персон. Що цікаво, замовником цієї акції став не хто інакший, як один з системних кандидатів. 

А потім політичний клас здійняв паніку і відіграв ситуацію назад для убезпечення свого впливу. Тільки ось осад залишився. Виявляється, коли результат незручний для істеблішменту — можна через фокусований ґвалт врятувати становище.

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Так ось, румунська податкова служба ANAF встановила, що кампанія Георгеску в TikTok була оплачена не росіянами, як заявляла румунська розвідка, а Націонал-ліберальною партією. Це одна з системних партій, яка "тягається" за вплив із соціал-демократами, правоконсерваторами тощо. 

А все починалось дуже цікаво. У нацлібералів був свій кандидат — такий собі генерал Ніколае Чуке і вони дуже хотіли його вивести в другий тур. Йому опитування стабільно давало третє або четверте місце, а перед ним був кандидат від правих Сімеон, від соціал-демократів Чолаку та ще одна кандидатка-фаворит Ласконі.

Націонал-ліберали наймають маркетингову фірму Kensington Communication, яка займається цифровими кампаніями. Головною перепоною для виходу у другий тур Чуке був високий рейтинг кандидата Сіміона — лідера "Альянсу за об'єднання румун". 

Для протидії йому вирішено було запровадити в гру іншого, ще більш правого і радикального, кандидата — Келіна Георгеску, який повинен був контрольовано відтягнути голоси у Сімеона і забезпечити вигідний баланс для Чуке для проходження у другий тур. Тобто гралися з чисто математичним розрахунком. А щоб прикрити свій вплив — була поширена зручна версія про вплив росіян. 

Kensington Communication на платформі FameUp підшукала і заплатила 130 блогерами, які опублікували пости під хештегом "Баланс і серйозність" та непрямо розповіли про маловідомого Георгеску. Платили блогерам з ексклюзивним контентом — у сфері психології, моди, корисного харчування, макіяжу, розваг тощо. Наприклад, таким був блогер-автолюбитель Маріус Кетелін, у якого 814 тисяч підписників у TikTok. Він визнав, що брав участь у такому проєкті. 

Бріф був детально розроблений. Спочатку це були 30-50-секундні відеоблоги, в якому блогери розказували своїм підписникам про риси, які важливі для кандидата на посаду президента. Меседжі публікувались під базовими хештегами, однак спочатку кандидат не називався. 

Суть першого меседж-боксу була приблизно така: "Є 14 кандидатів, але явно не всі з них готові бути президентом Румунії". Далі пішов інший бокс - "Важливо, щоб люди ретельно зважувати та вибирали", за ним - "Нам потрібна чесна людина, якого не можна прив'язати до корупційних скандалів", за ним — меседж "Нам потрібен президент, який демонструє патріотизм справами, а не словами".  

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За румунськими законами, блогери не мають права займатись прямою політичною рекламою, тому кампанія здійснювалась як замаскована. Проте, в коментарях під постами та блогами почали  вказувати прізвища такого "чесного і патріотичного" кандидата — Георгеску.  

Блогерам надали інструкції, як уникнути виявлення контенту, що не відповідає правилам соціальних медіа. Завдяки такій технології вдалось зібрати 2,4 мільйона переглядів. Ім'я та передвиборча позиція Георгеску стали відомими та вірусними.

Однак комунікаційники, використовуючи вдало алгоритми соціальних медіа, не могли навіть уявити, що антисистемний і епатажний Георгеску круто "зайде" виборцям через втому від корумпованого політичного істеблішменту. І Чуке пролетів, а разом з ним і Чолаку і Сіміон. 

А потім політичний клас вирішив розказати розгубленим виборцям "казочку" про катастрофу, загрозу демократії і занулив результат президентських виборів, які просто стали наслідком успішних цифрових технологій.

Зараз потенційних політиків та колег-технологів буде цікавити питання, а чи можна такий трюк повторити в Україні. Річ у тому, що той, хто хоче вважати себе професіоналом у сфері політичних технологій, зобов'язаний глибоко розуміти цифровий маркетинг та алгоритми соціальних медіа. А вони не є статичними. Плюс треба враховувати, що зараз у світі тренд на максималізацію обмежень соціальних медіа та використання штучного інтелекту в політиці.  

Парадокс полягає в тому, що подібні кампанії активно проводили в Росії й на останніх президентських виборах в Молдові. Є думка, що РФ проводила схожу кампанію в Україні напередодні 2022 року під хештегом "Брат за брата", заснованому на наративі про буцімто близький етнічний зв'язок між росіянами та українцями. 

А проте, українські кейси насправді можуть бути складнішими та конкурентнішими. Тому так, досвід повторити можна, але на більш креативному рівні та з врахуванням обмежень, які будуть поступово накладатись на соціальні медіа.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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Росія
вибори
політика
Румунія
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