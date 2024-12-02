Після опрацювання 99% протоколів результати парламентських виборів до двох палат виглядають майже так, як пророкував екзит-пол, але, як і у першому турі президентських, PSD взяли дещо менше від прогнозу, а дві ультраконсервативні сувереністські партії SOS România та POT - більше.

Партія POT, за яку агітувала "мережа Георгеску", не канібалізувала SOS Romania, яка дуже близька до неї ідеологічно. Враховуючи зростання явки на виборах та те, що попри це зайшли всі три проросійські партії, вже можна говорити про координацію виборчої кампанії з Москви.

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