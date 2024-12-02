Вибори у Румунії: Україна має надійного сусіда
Попередній підрахунок протоколів виборчих дільниць в Румунії майже завершено
Після опрацювання 99% протоколів результати парламентських виборів до двох палат виглядають майже так, як пророкував екзит-пол, але, як і у першому турі президентських, PSD взяли дещо менше від прогнозу, а дві ультраконсервативні сувереністські партії SOS România та POT - більше.
Партія POT, за яку агітувала "мережа Георгеску", не канібалізувала SOS Romania, яка дуже близька до неї ідеологічно. Враховуючи зростання явки на виборах та те, що попри це зайшли всі три проросійські партії, вже можна говорити про координацію виборчої кампанії з Москви.
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Збільшення явки дало всім трьом партіям менші сумарні результати, ніж сумарний результат Георгеску та Сіміоне в першому турі. Їх сумарний результат був майже 37%, в той час, як сума результату трьох партій – лише близько 32 %.
Партія угорців Румунії (UDMR) набирає достатньо, щоб зайти зі своїми "акціями" в проєвропейську коаліцію.
Румунія продовжує політику добросусідства та руху в ЄС.
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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