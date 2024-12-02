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OPINION

Вибори у Румунії: Україна має надійного сусіда

Руслан Рохов
2 грудня, 2024 понедiлок
12:03
Погляд

Попередній підрахунок протоколів виборчих дільниць в Румунії майже завершено

Зміст

Після опрацювання 99% протоколів результати парламентських виборів до двох палат виглядають майже так, як пророкував екзит-пол, але, як і у першому турі президентських, PSD взяли дещо менше від прогнозу, а дві ультраконсервативні сувереністські партії SOS România та POT - більше.

Партія POT, за яку агітувала "мережа Георгеску", не канібалізувала SOS Romania, яка дуже близька до неї ідеологічно. Враховуючи зростання явки на виборах та те, що попри це зайшли всі три проросійські партії, вже можна говорити про координацію виборчої кампанії з Москви.

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Збільшення явки дало всім трьом партіям менші сумарні результати, ніж сумарний результат Георгеску та Сіміоне в першому турі. Їх сумарний результат був майже 37%, в той час, як сума результату трьох партій – лише близько 32 %.

Партія угорців Румунії (UDMR) набирає достатньо, щоб зайти зі своїми "акціями" в проєвропейську коаліцію.

Румунія продовжує політику добросусідства та руху в ЄС.

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
вибори
політика
Румунія
євроінтеграція
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