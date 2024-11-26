Але якщо дивитись на країни з демократичним ладом, то помітно як почала посилюватись поляризація в суспільствах, пожвавилася внутрішньополітична боротьба та використання виборів з метою приходу так званих "сувереністів", які пропагують "сильну руку", що з 2015 року вилилось у "крен" в автократію.

За підтримки Китаю та прямого втручання РФ відбувається системний вплив на результати виборів в різних країнах світу.

Свобода слова та неналежна оцінка ризиків для національної безпеки призводить до розвитку приходу до влади демократичним шляхом лояльних до Кремля політичних сил у всьому світі.

На графіку неозброєним оком видно цю небезпечну тенденцію.

Ми маємо яскраве протистояння авторитарного світу, з його жагою до права сили, з демократичним світом, з його шануванням сили права, правами людини та гарантій права власності. Читайте також: Чому "пророчі" обкладинки The Economist будуть популярними

Все це, після 2022 року, коли РФ наважились на повномасштабне вторгнення в Україну, вилилось в неоголошену війну проти демократії, ціль цієї війни — зміна світопорядку.

Україна сьогодні лідер вільного демократичного світу, який протистоїть авторитарній навалі, до якої на пряму долучилась Північна Корея та Іран.

Маємо артикулювати нашим західним союзникам ширшу рамку протистояння, в якому ми в епіцентрі III світової війни, в якій ми разом маємо протистояти автократам.