Вибори у Румунії прочинили завісу на контури Третьої світової
Якщо розглядати винятково національні держави та взаємини між ними, то складно розгледіти контури III світової війни, яка на марші
Але якщо дивитись на країни з демократичним ладом, то помітно як почала посилюватись поляризація в суспільствах, пожвавилася внутрішньополітична боротьба та використання виборів з метою приходу так званих "сувереністів", які пропагують "сильну руку", що з 2015 року вилилось у "крен" в автократію.
За підтримки Китаю та прямого втручання РФ відбувається системний вплив на результати виборів в різних країнах світу.
Свобода слова та неналежна оцінка ризиків для національної безпеки призводить до розвитку приходу до влади демократичним шляхом лояльних до Кремля політичних сил у всьому світі.
На графіку неозброєним оком видно цю небезпечну тенденцію.
Ми маємо яскраве протистояння авторитарного світу, з його жагою до права сили, з демократичним світом, з його шануванням сили права, правами людини та гарантій права власності.
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Все це, після 2022 року, коли РФ наважились на повномасштабне вторгнення в Україну, вилилось в неоголошену війну проти демократії, ціль цієї війни — зміна світопорядку.
Україна сьогодні лідер вільного демократичного світу, який протистоїть авторитарній навалі, до якої на пряму долучилась Північна Корея та Іран.
Маємо артикулювати нашим західним союзникам ширшу рамку протистояння, в якому ми в епіцентрі III світової війни, в якій ми разом маємо протистояти автократам.
Кінець історії не настав — саме зараз відбувається війна за неї.
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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