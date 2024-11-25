"Чорний лебідь" на президентських виборах у Румунії
Як написав один із моїх румунських колег, "чорний лебідь прилетів на замерзле озеро і показав балет"
Чорним лебедем румунських президентських виборів став Келін Георгеску - "незалежний кандидат" (себто самовисуванець, якого жодна партія не підтримувала), що несподівано ввірвався в групу лідерів і претендує навіть на найвищий показник у першому турі й на те, щоб вийти у другий тур.
Що ми знаємо про цього кандидата? Він відверто позиціює себе як крайній правий — аж коричневий, прославляє часи, коли Румунія була союзницею нaцистів за часів диктатора Антонеску, якого вважає "мучеником", у ході кампанії спирався здебільшого на ТікТок як платформу для просування своїх ідей, критикував НАТО та ЄС, критикує розміщення в Румунії американських баз, вважає війну Росії проти України наслідком змови американських компаній - виробників зброї.
На фоні Георгеску навіть "міська божевільна" Шошоаке видається поміркованою і стриманою.
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Свого часу представники одіозної AUR розглядали його як кандидата в прем'єр-міністри Румунії.
Складається враження, що більшість голосів, які він отримав, - це голоси протестного електорату, якому не сподобалась діяльність великої коаліції мейнстримних партій соціал-демократів (кандидат на президентських виборах — чинний прем'єр Марчел Чолаку) та націонал-лібералів (кандидат — експрем'єр Ніколае Чуке). І ось увесь цей протестний електорат побачив у бюлетені слово "незалежний" і проголосував за нього. Нагадує Німеччину, де противники великої коаліції соціал-демократів і християнських демократів стали голосувати за "Альтернативу для Німеччини".
Звісно, вони могли б проголосувати за альтернативного незалежного кандидата Мірче Джоане, який донедавна був заступником генсека НАТО. Але саме цього "незалежного" кандидата найбільше атакували мейнстримні політичні партії, бо побоювалися, що якщо він пройде у другий тур, то виграє.
Звісно, вони могли б проголосувати й за кандидатку від альтернативної проєвропейської та проукраїнської політичної сили USR - Елену Ласконі, але її атакували і мейнстримні партії, і незалежні кандидати — у тому числі Джоане.
В результаті отримали ось таку несподіванку...
Зради все ще нема. Вірогідність перемоги Келіна Георгеску у другому турі мізерна. Румунський діпстейт на повну потужність увімкне усі свої механізми, щоб цього не допустити. Усі притомні румуни, а їх — я вірю — більшість, голосуватимуть у другому турі за будь-кого, аби не Георгеску. "Зрадою" стало б проходження у другий тур Георгеску і, скажімо, Сіміона — лідера AUR. От тоді це було б не просто румунською, а й взагалі регіональною катастрофою.
Проте це не просто тривожний сигнал - це набат. Поки мейнстримні політичні сили інтригують та ставлять одна одній елегантні підніжки - "темні попутники" виборця беруть гору над здоровим глуздом і ведуть своїх лідерів до перемог. Якщо Європу чекає велика війна, то наближається Європа до неї вкрай ослабленою.
Про автора. Сергій Герасимчук, директор програми регіональних ініціатив та сусідства Центру "Українська призма"
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