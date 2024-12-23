Трамп оголосив список кандидатів до своєї нової адміністрації

Про це інформує CNN.

Серед ключових призначень - бізнесмен Скотт Купор, який очолить Управління з кадрового контролю Купор є партнером технологічної інвестиційної компанії Andreesen Horowitz, а також раніше працював віце-президентом в Hewlett Packard.

Трамп також анонсував створення нової криптоконсультативної ради, яку очолить Бо Хайнс, що виконуватиме роль виконавчого директора. У цій раді працюватиме технологічний інвестор Девід Сакс, раніше призначений "царем" Білого дому в питаннях політики штучного інтелекту та криптовалют.

У міністерстві оборони Трамп запропонував кілька кандидатів, зокрема колишнього керівника Uber Еміля Майкла на посаду заступника міністра оборони з питань досліджень та інженерії, а також підприємця Стівена Файнберга на пост заступника міністра оборони.

Окрім того, Елбрідж Колбі, автор "Проєкту 2025", є кандидатом на посаду заступника міністра оборони з питань політики.

У виданні зазначили, що під час передвиборчої кампанії Трамп намагався дистанціюватися від "Проєкту 2025" - суперечливого і детального плану нового федерального уряду, опублікованого консерваторами з Фонду "Спадщина" напередодні другого президентського терміну Трампа.