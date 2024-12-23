МЗС презентувало портал "Дипломатичний е-Архів" з унікальними документами української дипломатії

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що цей портал містить унікальні дипломатичні документи, які висвітлюють історію української дипломатії, діяльність дипломатичних представництв, консульських установ, а також іноземних місій, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР та незалежній Україні.

"Сильна дипломатична служба — це невідʼємний атрибут міцної, сильної держави. Один з елементів сьогоднішніх урочистостей є відкриття віртуального дипломатичного архіву. Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС і НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І ми маємо ці столітні традиції", — заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Крім того, він акцентував на значущості порталу для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та демонстрації внеску українських дипломатів у міжнародні відносини. Архів також служитиме засобом протидії дезінформації та історичним маніпуляціям.

Проект реалізовано за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Японії. Міністерство закордонних справ висловило вдячність за ініціативу професору Ірині Матяш, а також команді "«Emuseum" на чолі з Дмитром Матяшом.