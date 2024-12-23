МЗС презентувало портал "Дипломатичний е-Архів" з унікальними документами української дипломатії
У неділю, 22 грудня, до Дня працівників дипломатичної служби Міністерство закордонних справ України, за ініціативою міністра Андрія Сибіги, представило новий онлайн-портал "Дипломатичний е-Архів"
Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
У відомстві зазначили, що цей портал містить унікальні дипломатичні документи, які висвітлюють історію української дипломатії, діяльність дипломатичних представництв, консульських установ, а також іноземних місій, акредитованих в Українській Народній Республіці, Українській Державі, УРСР та незалежній Україні.
"Сильна дипломатична служба — це невідʼємний атрибут міцної, сильної держави. Один з елементів сьогоднішніх урочистостей є відкриття віртуального дипломатичного архіву. Для того, щоб мати сильну дипломатію сильної держави, члена ЄС і НАТО, процвітаючої країни, наша дипломатична служба має спиратися на традиції. І ми маємо ці столітні традиції", — заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Крім того, він акцентував на значущості порталу для відновлення історичної правди про українську державотворчу традицію та демонстрації внеску українських дипломатів у міжнародні відносини. Архів також служитиме засобом протидії дезінформації та історичним маніпуляціям.
Проект реалізовано за підтримки ПРООН в Україні та фінансування Уряду Японії. Міністерство закордонних справ висловило вдячність за ініціативу професору Ірині Матяш, а також команді "«Emuseum" на чолі з Дмитром Матяшом.
- Міністерство соціальної політики України у п'ятницю, 27 вересня, презентувало новий Соціальний портал, на якому вже доступні низка соціальних послуг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе