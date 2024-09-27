Е-кабінет послуг і подальше розширення функціоналу: Мінсоцполітики представило Соціальний портал
Міністерство соціальної політики України у п'ятницю, 27 вересня, презентувало новий Соціальний портал, на якому вже доступні низка соціальних послуг
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко на форумі Global Digital Social Forum 2024: Empower community, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Кошеленка, роботу на порталі розпочнуть з соціальних послуг, а згодом функціонал будуть розширювати. Наразі, зокрема, доступні послуги "Догляд вдома", "Натуральна допомога", "Соціальна адаптація" та інші.
Заступник міністра також анонсував, що на початку 2025 року Мінсоцполітики отримає новий зручний і функціональний сайт.
Переглянути, як працює Соціальний портал можна за посиланням.
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