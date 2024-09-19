Особистий кабінет і чатбот: Дія.Бізнес оновив портал

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, відтепер портал Дія.Бізнес дає змогу формувати індивідуальну траєкторію розвитку бізнесу залежно від етапу та запитів користувачів.

Також у покращеному особистому кабінеті зберігатимуться усі грантові програми, новини та можливості, що стосуються бізнесу, каже Федоров.

"Плюс ми додали зручний чатбот, який відповість на запити й порекомендує події та послуги для вашого бізнесу. Ви можете легко додати важливі події до Google-календаря", - додав міністр.