Особистий кабінет і чатбот: Дія.Бізнес оновив портал
Міністерство цифрової трансформації оновило портал Дія.Бізнес. Серед іншого, у новій версії представили покращений особистий кабінет і чатбот
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зокрема, відтепер портал Дія.Бізнес дає змогу формувати індивідуальну траєкторію розвитку бізнесу залежно від етапу та запитів користувачів.
Також у покращеному особистому кабінеті зберігатимуться усі грантові програми, новини та можливості, що стосуються бізнесу, каже Федоров.
"Плюс ми додали зручний чатбот, який відповість на запити й порекомендує події та послуги для вашого бізнесу. Ви можете легко додати важливі події до Google-календаря", - додав міністр.
- У застосунку "Дія" зʼявився новий сервіс, який дозволить українським студентам отримати державні гранти на навчання: ним можуть скористатися здобувачі освіти на контрактній основі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе