Студенти можуть отримати гранти на навчання через Дію
У застосунку "Дія" зʼявився новий сервіс, який дозволить українським студентам отримати державні гранти на навчання: ним можуть скористатися здобувачі освіти на контрактній основі
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та пресслужба Дії.
"Студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання. Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію", - розповів Федоров.
Акцентується, що гранти можуть отримати студенти, які навчаються на денній або дуальній формі на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.
За словами Федорова, розмір гранту залежатиме від коефіцієнта спеціальності та балів НМТ.
"Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза", - пояснив міністр.
Водночас для студентів, які склали НМТ щонайменше з двох предметів на 150 балів, грант становитиме 15 000+ грн; а для тих, які отримали 170 балів, - 25 000+ грн.
Для отримання гранту потрібно:
- оновити застосунок "Дія";
- знайти в переліку документів Сертифікат на навчання;
- обрати "Отримати грант";
- із 15 вересня до 5 листопада активувати грант Дія.Підписом;
- коли університет отримає кошти з гранту - Дія сповістить здобувача освіти.
Відомо, що сертифікат формуватиметься в Дії щороку.
- 18 липня повідомлялось, що цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Кошти надходитимуть через Дію.
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