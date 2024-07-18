Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію

Про це 18 липня повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Студенти зможуть отримувати щороку від 15 тис. грн на навчання.

"Разом із МОН упроваджуємо принцип "Гроші ходять за студентом" — уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту. Це революційний крок для української системи вищої освіти. Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті — від 15 тис. гривень і більше щорічно протягом навчання", - написав Федоров.

"Кошти нараховуватимуть через Дію, щоб процес був простим та зрозумілим", - додав віцепрем'єр.

При цьому він зазначив, що студенти, які вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.



"Система державних грантів трансформує підхід до освіти серед як студентів, так і навчальних закладів. Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант — це свобода вибору спеціальності для дитини", - пояснив Федоров.



За його словами, для навчальних закладів нова система стане стимулом для поліпшення умов навчання, аби привабити більше студентів.



Федоров підкреслив, що такий підхід уже давно працює у передових країнах, зокрема США.

"Ми проаналізували досвід країн-лідерів та починаємо працювати за такою системою в Україні", - резюмував віцепрем'єр.