В Україні змінюють правила вступу в аспірантуру: що відомо

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

За його словами, таке рішення було ухвалено з огляду на велику кількість чоловіків призовного віку, які виявили бажання навчатися в аспірантурі після 2022 року.

"Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024-му", - написав міністр.

Що зміниться

Для вступу в магістратуру та аспірантуру у 2024 році будуть потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), де прохідний бал становить 160, і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Для вступу в магістратуру іспит з іноземної мови є обов'язковим, а для аспірантури – ні.

При цьому вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації.

"Акцент — на якість освіти, тому пріорітетизуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3200 до 7000", - написав Лісовий.

Водночас у МОН уточнили, що переведення з інших форм навчання на денну форму впродовж 2024 року буде недоступним.

"Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо)", - йдеться у повідомленні пресслужби.