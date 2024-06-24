В Україні з 2022 року кількість аспірантів серед чоловіків 25+ збільшилася у 6,5 разу

Такі дані "Українській правді. Життя" надав заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

Зазначається, що у 2019 – 2021 роках кількість аспірантів у середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб:

у 2019-му – майже 7,7 тис.

у 2020-му – 7,1 тис.

у 2021-му – 7,6 тис.

При цьому частка чоловіків 25+, які вступили в аспірантуру, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 роки на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років. З 2022-го ж їхня кількість збільшилася у 6,5 раза.

У 2022 році частка чоловіків серед аспірантів становила 65% від загальної кількості, а вже у 2023 році – 72%. Водночас більшість чоловіків вступають на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му – 7,4 тис. осіб, у 2023-му – 11,2 тис.

За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тис. осіб, зокрема майже 30 тис. чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30 років, складає майже 60%.

Цьогоріч в Україні також зареєструвалася велика кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру – 200 тис. Однак у МОН заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть.

Натомість, за словами Михайла Винницького, наразі влада працює над механізмом, за допомогою якого можна буде "відфільтрувати реальних науковців" від тих, хто, ймовірно, вступив на аспірантуру з іншою метою.