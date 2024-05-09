Українська ППО вночі знищила 17 із 20 "шахедів"
У ніч проти 9 травня російська окупаційна армія запустила по території України 20 безпілотників типу "шахед". Українськ сили ППО знищили у небі 17 БПЛА
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, російський ворог запустив 20 безпілотників типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 дронів на Одещині.
- У ніч з 8 на 9 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Більше про атаку читайте тут!
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