Росія запустила "шахеди" з напрямку Чорного моря. Ситуація у ніч на 9 травня
У ніч з 8 на 9 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили близько опівночі 9 травня.
"Рух БПЛА типу Shahed з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини!", - йдеться у повідомленні о 00:21.
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