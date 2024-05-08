Росія вдарила по житловому району Харкова: щонайменше 3 постраждалих дітей
У середу, 8 травня, російська окупаційна армія атакувала Харків. Вибухи лунали у житловому районі міста. Унаслідок цього постраждали щонайменше 3 дітей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що ворог завдав ударів по Харкову. Унаслідок цього постраждали щонайменше троє дітей.
"Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Близько 13:10 "Суспільне" повідомило про вибухи у Харкові. За 15 хвилин у місті було чутно повторні вибухи.
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