Росія вдарила по житловому району Харкова: щонайменше 3 постраждалих дітей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ворог завдав ударів по Харкову. Унаслідок цього постраждали щонайменше троє дітей.

"Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 13:10 "Суспільне" повідомило про вибухи у Харкові. За 15 хвилин у місті було чутно повторні вибухи.

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