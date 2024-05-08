Росіяни атакують Україну "шахедами" з кількох напрямків: у Харкові чули вибухи
У ніч на 8 травня російська армія запустила по території України БПЛА Shahed-238 з кількох напрямків. Була помічена й "швидкісна ціль"
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 0:04 військові заявили про рух ворожих БПЛА з Курської області у напрямку Сумщини.
Згодом окупанти запустили "швидкісну ціль" із півночі через Полтавщину.
О 0:48 загрозу застосування ворожих ударних БПЛА оголосили для Херсонської та Миколаївської областей.
Станом на 1:15 БПЛА рухаються у таких напрямках:
- Декілька груп ударних ворожих БПЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь попереднім курсом;
- БПЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода;
- БПЛА на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини;
- БПЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний;
- БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;
- Ще декілька нових груп ударних ворожих БПЛА з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.
Згодом військові попередили, що безпілотники рухаються в районі Полтави.
Близько другої години ночі БПЛА продовжують рух через Сумщину у напрямку Полтавщини й в області у напрямку Полтави, ще група БпЛА на заході області у напрямку Чернігівщини та Київщини. Також "шахеди" з Миколаївщини рухаються північно-західним курсом, через Кіровоградську область.
У Черкаській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
О 2:31 Київська ОВА оголосила повітряну тривогу в області.
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, повідомило "Суспільне". Мер міста Ігор Терехов написав у телеграм, що Харків знову під ударом. Попередньо - "шахедами".
О 2:47 у Києві була оголошена повітряна тривога. Згодом сирена загула й у Вінницькій , Житомирській та Одеській областях.
На Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне". Про те, що ворог атакує Полтавщину, підтвердив голова ОВА Філіп Пронін.
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