Росіяни атакують Україну "шахедами" з кількох напрямків: у Харкові чули вибухи

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 0:04 військові заявили про рух ворожих БПЛА з Курської області у напрямку Сумщини.

Згодом окупанти запустили "швидкісну ціль" із півночі через Полтавщину.

О 0:48 загрозу застосування ворожих ударних БПЛА оголосили для Херсонської та Миколаївської областей.

Станом на 1:15 БПЛА рухаються у таких напрямках:

Декілька груп ударних ворожих БПЛА рухаються з Курської області через Сумщину, курсом на південь попереднім курсом;

БПЛА на сході, північному-сході та півдні Полтавщини у напрямку Миргорода;

БПЛА на північному-заході Дніпропетровської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини;

БПЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північно -західний;

БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний;

Ще декілька нових груп ударних ворожих БПЛА з Курської області на Сумщину, тим самим курсом, що й попередні.

Згодом військові попередили, що безпілотники рухаються в районі Полтави.

Близько другої години ночі БПЛА продовжують рух через Сумщину у напрямку Полтавщини й в області у напрямку Полтави, ще група БпЛА на заході області у напрямку Чернігівщини та Київщини. Також "шахеди" з Миколаївщини рухаються північно-західним курсом, через Кіровоградську область.

У Черкаській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

О 2:31 Київська ОВА оголосила повітряну тривогу в області.

У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, повідомило "Суспільне". Мер міста Ігор Терехов написав у телеграм, що Харків знову під ударом. Попередньо - "шахедами".

О 2:47 у Києві була оголошена повітряна тривога. Згодом сирена загула й у Вінницькій , Житомирській та Одеській областях.

На Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомило "Суспільне". Про те, що ворог атакує Полтавщину, підтвердив голова ОВА Філіп Пронін.

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