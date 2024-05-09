"Стали ближчі до відновлення довіри": Зеленський підписав укази про призначення понад сотні суддів
У середу, 8 травня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення понад сотні суддів
Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті ОП.
За словами заступниці глави Офісу президента України Ірини Мудрої, мова йде про призначення понад сотні суддів.
"Ми стали на крок ближче до відновлення довіри до судової системи України. Президент підписав укази про призначення суддів, вони всі є на сайті президента. Сьогодні Україна отримає 116 суддів", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що добір нових суддів не проводився з 2019 року. Це сталось через припинення повноважень ВККС (Вищої кваліфікаційної комісії суддів України). Як пише "Дзеркало тижня", востаннє судді проголошували присягу в лютому 2022 року.
Формування ключових органів суддівського врядування є серед рекомендацій у межах переговорного процесу на шляху до членства в ЄС.
- У вівторок, 7 травня, президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі, які "точно стануть новинами за найближчі тижні".
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