Зеленський анонсував "фактичний старт переговорів з ЄС у червні"

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Нові візити в Україну наших партнерів. Нові безпекові угоди для нашої держави й життя загалом у Європі. Та, звичайно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин із ЄС на червень", - заявив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, з українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків.

"Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів", - йдеться у відео.