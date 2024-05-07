Зеленський анонсував "фактичний старт переговорів з ЄС у червні"
У вівторок, 7 травня, президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі, які "точно стануть новинами за найближчі тижні"
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Нові візити в Україну наших партнерів. Нові безпекові угоди для нашої держави й життя загалом у Європі. Та, звичайно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин із ЄС на червень", - заявив Зеленський.
За словами Володимира Зеленського, з українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків.
"Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів", - йдеться у відео.
- У вівторок, 7 травня, президент України Володимир Зеленський особисто запросив на Глобальний саміт миру лідерів Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії.
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