Зеленський особисто запросив на Саміт миру ще 4 країни

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Максимум уваги – підготовці першого Глобального саміту миру – інавгураційного Саміту, який може і мусить реально наблизити справедливий мир. Що більше держав світу проявлять своє лідерство на Саміті, то ближчим стане мир", - певен президент України.

За словами Зеленського, українська сторона працює над тим, щоб усі континенти були представлені на Саміті і щоб кожен лідер зміг долучитись до відновлення повної сили та дієвості Статуту ООН.

"Сьогодні провів ще низку міжнародних переговорів – з лідерами Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії. Особисто запросив партнерів на Саміт і вдячний за підтвердження участі. Обговорили, як зробити спільну роботу заради відновлення миру та міжнародної безпеки максимально дієвою", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру буде вироблено спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запросила Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.