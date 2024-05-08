В Естонії оштрафували двох осіб, які розмахували прапором РФ з вікна авто

Про це повідомляє ERR.

Інцидент стався ввечері 24 квітня, близько 16:30 до поліції надійшла інформація, що на парковку торгівельного центру заїхала автівка, з вікна якої виднівся прапор Росії. Зазначається, що компанія, яка перебувала в автомобілі, "поправила прапор на парковці та продовжила рух Ризьким шосе".

Поліція порушила провадження стосовно 49-річного чоловіка, який керував автомобілем, і пасажирів, які перебували в машині: 54-річного чоловіка і 36-річної жінки.

Наразі поліція завершила провадження щодо двох з них - їм призначили грошовий штраф, рішення чинності ще не набуло.

Щодо третьої особи рішення ще немає, зазначається, що 54-річний чоловік добровільно передав російський прапор поліції.

Керівник Пярнуського відділення поліції Юллар Кютт наголосив, що в Естонії заборонено будь-яку публічну підтримку війни Росії проти України.

"Публічна демонстрація символіки держави-агресора є прямою підтримкою конфлікту. Ми рішуче реагуємо на таку поведінку, щоб запобігти виникненню інших правопорушень, конфліктів та їх ескалації", - сказав Кютт.

Згідні зі статтею, за якою естонська поліція порушила справу про підтримку та виправдання міжнародних злочинів, може бути призначений грошовий штраф у розмірі до 1200 євро або арешт.