Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"

Про це пише ERR.

Прем’єрка сказала про це, коментуючи майбутній перехід на естонську мову навчання.

"Я сама бачила такі випадки у сфері освіти за інтересами, у різних місцях, коли вчителі самі починають говорити російською мовою з дітьми, які перебувають в Естонії і повинні говорити естонською. Якщо ми всі говоритимемо з ними по-естонськи, це так само сприятиме більш плавному переходу до освіти естонською", - сказала Кая Каллас.