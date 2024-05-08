Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала у спілкуванні із жителями країни, для яких естонська не є рідною, не переходити на російську, аби вони краще говорили державною мовою
Про це пише ERR.
Прем’єрка сказала про це, коментуючи майбутній перехід на естонську мову навчання.
"Я сама бачила такі випадки у сфері освіти за інтересами, у різних місцях, коли вчителі самі починають говорити російською мовою з дітьми, які перебувають в Естонії і повинні говорити естонською. Якщо ми всі говоритимемо з ними по-естонськи, це так само сприятиме більш плавному переходу до освіти естонською", - сказала Кая Каллас.
- 16 січня стало відомо, що Кая Каллас, відповідаючи у парламенті на запитання про єдину естонську школу, повідомила, що уряд планує припинити фінансування освіти російською мовою.
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