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Уряд Естонії планує припинити фінансування освіти російською мовою

16 січня, 2024 вiвторок
12:18
Світ Кая Каллас

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас, відповідаючи в понеділок у парламенті на запитання про єдину естонську школу, повідомила, що уряд планує припинити фінансування освіти російською мовою

Про це повідомляє Postimees.

Під час дискусії в парламенті її учасники представили 11 запитань щодо різних аспектів переходу до єдиної естонської школи.

Вони вказали на те, що в наявних школах з естонською мовою навчання є серйозні проблеми. За їхніми словами, велика кількість дітей, які розмовляють іноземними мовами в цих школах, створюють незручності для вчителів.

Ситуацію, що виникла, Каллас пояснила переходом до єдиної естонської школи, який триває.

"У Конституції записано, що естонська мова є державною мовою Естонії й кожен має право здобувати освіту естонською мовою", – підкреслила прем'єрка.

Каллас наголосила, що уряд не має наміру русифікувати естонських дітей.

"Навпаки, уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти й перейти на єдину форму навчання естонською мовою", – сказала вона.

Каллас додала, що під час переходу на єдину форму освіти необхідно враховувати мовні навички дитини, а також лінгвістичну та методичну доцільність навчання.

Мета переходу до єдиної освіти естонською мовою, за словами Каллас, полягає в тому, щоб усі жителі Естонії перебували в єдиному інформаційному просторі й щоб людей, які використовують естонську мову, ставало дедалі більше.

"Щоб у нас не було двох різних систем – в ім'я цього ми працюємо. Це була велика проблема, і я згодна з тим, що вона мала бути вирішена вже давним-давно. Але краще пізно, ніж ніколи. У будь-якому разі ми повинні рухатися вперед", – сказала прем'єр-міністрка.

Відзначимо, що 12 грудня 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, який створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон установив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська. Закон підписав естонський президент Алар Каріс.

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Росія
освіта
Естонія
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