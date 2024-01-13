Естонія розглядає можливість мінування кордону із Росією
Естонія розглядає можливість замінувати кордон із Росією, зокрема, встановити протипіхотні та протитанкові міни
Про це заявив заступник голови комітету державної оборони Рійгікогу підполковник запасу Лео Куннас, повідомляє ERR.
За його словами, для будівництва оборонних споруд на кордоні з РФ необхідне дотримання трьох умов.
"Перше – ми повинні поновити запаси інженерних матеріалів і мін, які ми віддали Україні. Наприклад, ми віддали дуже велику кількість протитанкових мін. Ми повинні негайно замінити їх, а потім отримати більше мін, вибухівки та боєприпасів", - заявив Куннас.
Наступним кроком, за його словами, має стати денонсація Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін усіма країнами Балтії.
По-третє, за словами Куннаса, Естонії слід почати виробництво власної військової вибухівки, яку можна було б використовувати в протитанкових, протипіхотних мінах і артилерійських снарядах.
"Такі виробничі потужності були б важливі для нас, тому що їхня потреба теж дуже велика. Як тільки ми зробимо все це, тоді можна буде говорити про те, що ми можемо почати серйозно будувати оборонні об'єкти", - сказав він.
- Влада Естонії має намір упродовж наступних чотирьох років надавати Києву військову допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП і закликає до подібного кроку інші країни.
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