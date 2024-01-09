Естонія надасть Україні військову допомогу на чверть відсотка ВВП впродовж наступних чотирьох років
Влада Естонії має намір упродовж наступних чотирьох років надавати Києву військову допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП і закликає до подібного кроку інші країни
Про це повідомила прем'єр-міністрка балтійської країни Кая Каллас, пише ERR.
"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", – сказала Каллас після чергового засідання Ради державної оборони, закликавши наслідувати приклад Естонії інші країни.
З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу майже на 500 мільйонів євро, наголосила голова уряду. "Це необхідно і для гарантування нашої безпеки", – додала вона.
За словами Каллас, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії щодо відновлення України та пов'язані з цим рішення.
- Впродовж 2023 рік Естонія виділила 730 тисяч євро на допомогу українським біженцям. Кошти були спрямовані на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію у країні.
- 7 січня в ході візиту до Києва міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що її країна внесе близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.
- Уряд Швеції 9 січня ухвалив рішення про надання Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів), вони підуть на фінансування вже погоджених проєктів, на які бракує коштів.
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