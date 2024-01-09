Естонія надасть Україні військову допомогу на чверть відсотка ВВП впродовж наступних чотирьох років

Про це повідомила прем'єр-міністрка балтійської країни Кая Каллас, пише ERR.

"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", – сказала Каллас після чергового засідання Ради державної оборони, закликавши наслідувати приклад Естонії інші країни.

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу майже на 500 мільйонів євро, наголосила голова уряду. "Це необхідно і для гарантування нашої безпеки", – додала вона.

За словами Каллас, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії щодо відновлення України та пов'язані з цим рішення.