Естонія виділила €730 тисяч на допомогу українським біженцям

Про це повідомляє Postimees.

"Ми виділили на допомогу у сфері психічного здоров'я військовим біженцям і на інтеграцію спільнот біженців 730 000 євро", - заявила канцлерка міністерства соціальних справ Маарьо Мяндмаа.

За її словами, міністерство соціальних справ разом із підзвітними йому виконавчими установами надавало українцям, які рятуються від російської агресії в Естонії та отримали міжнародний захист, тимчасовий притулок і всебічну допомогу в пошуку житла в Естонії.

"Протягом двох років разом із Департаментом соціального страхування ми надали короткострокове житло 25 тисячам військових біженців. - зазначила Мяндмаа. - У співпраці з Касою здоров'я ми створили можливості лікувати поранених на війні в Україні нарівні із застрахованими в Естонії".

Крім того, за словами канцлерки, Естонія також пропонували послуги психосоціальної підтримки українським військовим біженцям.