Естонія виділила €730 тисяч на допомогу українським біженцям
За 2023 рік Естонія виділила 730 тисяч євро на допомогу українським біженцям. Кошти були спрямовані на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію у країні
Про це повідомляє Postimees.
"Ми виділили на допомогу у сфері психічного здоров'я військовим біженцям і на інтеграцію спільнот біженців 730 000 євро", - заявила канцлерка міністерства соціальних справ Маарьо Мяндмаа.
За її словами, міністерство соціальних справ разом із підзвітними йому виконавчими установами надавало українцям, які рятуються від російської агресії в Естонії та отримали міжнародний захист, тимчасовий притулок і всебічну допомогу в пошуку житла в Естонії.
"Протягом двох років разом із Департаментом соціального страхування ми надали короткострокове житло 25 тисячам військових біженців. - зазначила Мяндмаа. - У співпраці з Касою здоров'я ми створили можливості лікувати поранених на війні в Україні нарівні із застрахованими в Естонії".
Крім того, за словами канцлерки, Естонія також пропонували послуги психосоціальної підтримки українським військовим біженцям.
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Уряд Болгарії 28 грудня продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям – вони зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року.
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