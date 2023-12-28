Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України до квітня 2024 року
Уряд Болгарії 28 грудня продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям – вони зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року
Про це повідомляє Sofiaglobe.
Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення біженців із України. Це означає, що українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло.
Програму допомоги кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду, вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.
Згідно з даними на урядовому порталі, у Болгарії залишаються 52 125 українців із тимчасовим захистом, хоча за весь час статус отримали 171 571 осіб. За державною схемою проживають 6919 біженців.
Водночас завершується розробка нової програми, у якій визначать заходи у пріоритетних сферах, які забезпечать можливість життя та реалізації біженців із відповідними правами та обов'язками. Зазначається, що буде створена чітка і прозора система для переміщених осіб, яка дасть можливість для більш ефективної роботи адміністрацій.
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