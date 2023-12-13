З 2024 року українським біженцям в Ірландії скоротять соцвиплати майже у 6 разів

Про це повідомляє міністр з питань інтеграції Ірландії Родерік О'Горман, передає RTE.

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким нинішня ставка в розмірі 220 євро на тиждень знизиться до 38,80 євро за період перебування українців у державному житлі.

Також уряд погодився обмежити державне розміщення новоприбулих з України до 90 днів, але зазначається, що українці зможуть отримувати більшу допомогу, якщо переїдуть з державного житла.

Міністр заявив, що батькам дітей, які проживають у наданому державою житлі, не скасують щомісячну виплату дитячої допомоги в розмірі 140 євро.

О'Горман вважає, що зміни не призведуть до поширення бездомності.

Зміни набудуть чинності на початку 2024 року.

Також буде посилено роботу із заохочення українців в Ірландії до пошуку роботи, що дозволить департаменту соціального захисту проводити співбесіди з біженцями з метою підібрати їм робоче місце.

Законне право українських дітей вступати до місцевої школи не зміниться.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що в країні залишаються 80 тисяч українців. Оголошені зміни не стосуватимуться тих українців, які вже проживають у державному житлі.