З 2024 року українським біженцям в Ірландії скоротять соцвиплати майже у 6 разів
Українським біженцям, які приїжджатимуть в Ірландію і проживатимуть у державному житлі скоротять виплати з 220 євро на тиждень до 38,80 євро
Про це повідомляє міністр з питань інтеграції Ірландії Родерік О'Горман, передає RTE.
Уряд ухвалив рішення, згідно з яким нинішня ставка в розмірі 220 євро на тиждень знизиться до 38,80 євро за період перебування українців у державному житлі.
Також уряд погодився обмежити державне розміщення новоприбулих з України до 90 днів, але зазначається, що українці зможуть отримувати більшу допомогу, якщо переїдуть з державного житла.
Міністр заявив, що батькам дітей, які проживають у наданому державою житлі, не скасують щомісячну виплату дитячої допомоги в розмірі 140 євро.
О'Горман вважає, що зміни не призведуть до поширення бездомності.
Зміни набудуть чинності на початку 2024 року.
Також буде посилено роботу із заохочення українців в Ірландії до пошуку роботи, що дозволить департаменту соціального захисту проводити співбесіди з біженцями з метою підібрати їм робоче місце.
Законне право українських дітей вступати до місцевої школи не зміниться.
Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що в країні залишаються 80 тисяч українців. Оголошені зміни не стосуватимуться тих українців, які вже проживають у державному житлі.
- Статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 жовтня мали 4,24 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
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