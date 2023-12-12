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В ЄС понад 4,2 млн біженців з України зі статусом тимчасового захисту, - Євростат

12 грудня, 2023 вiвторок
01:24
Війна з Росією На фото біженці з України

Статус тимчасового захисту у країнах ЄС станом на 31 жовтня мали 4,24 млн людей, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення РФ

Про це йдеться у пресрелізі Євростату, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,21 млн осіб, 28,7% від загальної кількості), Польща (960 620 осіб, 22,7%) та Чехія (364 450, 8,6%).

"Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла в усіх країнах ЄС, окрім Данії, де вона знизилася на 4,5% (-1 700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 465; +1,7%), Чехії (+6 490; +1,8%) і Нідерландах (+4 005; +3,0%)", - йдеться у повідомленні Євростату.

Статистична організація наголошує, що порівняно з чисельністю населення кожної країни-члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці жовтня 2023 року зафіксована в Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі і Болгарії (26,1) та Литві (25,8), на рівні ЄС відповідний показник залишився 9,5.

Станом на 31 жовтня громадяни України становили понад 98% осіб, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Дорослі жінки становили 46,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – 33,4%, дорослі чоловіки становили трохи більше п'ятої частини – 20,2%.

  • Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України.
  • В Естонії у середині листопада запустили першу українськомовну радіостанцію.
ЄС
біженці з України
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