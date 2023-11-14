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В Естонії запустять першу українськомовну радіостанцію

14 листопада, 2023 вiвторок
15:49
Суспільство Естонія

В Естонії у п'ятницю, 17 листопада, розпочне роботу радіо "DRUZI": перша українськомовна радіостанція транслюватиме новини української громади та музику двох країн

Про це пише err.ee.

"DRUZI" - це нова платформа, яка поєднує дві культури, дозволяючи слухачам насолоджуватися естонською та українською музикою, а також надаючи новини та інформацію", - йдеться у повідомленні. 

Як вказують в Об'єднанні українських організацій в Естонії, в країну з лютого 2022 року прибуло понад 120 тис. українських біженців. Таким чином українська діаспора в Естонії збільшилася в чотири рази. Тож в Об'єднанні задумалися над створенням медіа для українців, яке не тільки б допомагало зберегти культурну ідентичність та мову, але й давало б можливість отримувати об'єктивну та незалежну інформацію. Крім того, нова радіостанція має сприяти інтеграції українців в естонське суспільство та зміцненню діалогу між українською та естонською громадами.

"Саме з цією метою було створено радіо "DRUZI". Ми впевнені, що радіо "DRUZI" збагатить життя українців в Естонії та сприятиме їхній інтеграції в естонське суспільство, зберігаючи при цьому їхній зв'язок з батьківщиною та українською громадою", - зазначив голова Об'єднання українських організацій в Естонії Володимир Паламар. 

Нова радіостанція транслюватиме українську та естонську музику, повідомлятиме про новини та події, пов'язані з життям української громади в Естонії. Також аудиторія зможе послухати програми про українську та естонську культуру, історію, традиції та гастрономію, а також освітні мовні програми для дорослих та дітей.

"Радіо DRUZI розмовляє і співає українською мовою, інформація також надається англійською та естонською мовами, щоб сприяти інтеграції в естонське суспільство", - додає видання. 

  • Водночас сейм Латвії підтримав Концепцію нацбезпеки, яка, зокрема, передбачає з 2026 року заборону Латвійському телебаченню та Латвійському радіо мовити російською мовою. 
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біженці
біженці з України
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