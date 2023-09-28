У Латвії громадське радіо і телебачення перестануть мовити російською з 2026 року
Сейм Латвії підтримав Концепцію нацбезпеки, яка, зокрема, передбачає з 2026 року заборону Латвійському телебаченню та Латвійському радіо мовити російською мовою
Про це повідомляє національний мовник LSM.
Зазначається, що Сейм підтримав Концепцію, попри категоричні заперечення Ради з громадських електронних ЗМІ, Латвійського телебачення (LTV) й Латвійського радіо (LR), які закликали переглянути частину документа, щодо інформаційного простору та передбачає заборону на створення й розповсюдження контенту російською мовою.
Напередодні LTV і LR заявили про незгоду з ідеєю заборони для суспільно-правових ЗМІ створювати контент російською. Вони зазначають, що ця ідея не обговорювалась із самими ЗМІ, наглядовим органом та експертами, і що вона суперечить меті зміцнення безпеки інформаційного простору.
Відповідальна за політику у сфері ЗМІ міністр культури Агнесе Логіна назвала відмову від російської до 2026 року "поспішним рішенням".
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Поліція Латвії попереджає про штрафи за автомобільні наліпки з написами "Я росіянин/росіянка". Там назвали це "потенційно провокаційними написами російською мовою"
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