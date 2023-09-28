У Латвії громадське радіо і телебачення перестануть мовити російською з 2026 року

Про це повідомляє національний мовник LSM.

Зазначається, що Сейм підтримав Концепцію, попри категоричні заперечення Ради з громадських електронних ЗМІ, Латвійського телебачення (LTV) й Латвійського радіо (LR), які закликали переглянути частину документа, щодо інформаційного простору та передбачає заборону на створення й розповсюдження контенту російською мовою.

Напередодні LTV і LR заявили про незгоду з ідеєю заборони для суспільно-правових ЗМІ створювати контент російською. Вони зазначають, що ця ідея не обговорювалась із самими ЗМІ, наглядовим органом та експертами, і що вона суперечить меті зміцнення безпеки інформаційного простору.

Відповідальна за політику у сфері ЗМІ міністр культури Агнесе Логіна назвала відмову від російської до 2026 року "поспішним рішенням".