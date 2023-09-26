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Головна Світ Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за написи "Я русский!" на автівках

Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за написи "Я русский!" на автівках

26 вересня, 2023 вiвторок
07:49
Світ Латвія

Поліція Латвії попереджає про штрафи за автомобільні наліпки з написами "Я росіянин/росіянка". Там назвали це "потенційно провокаційними написами російською мовою"

Про це йдеться у повідомленні латвійської поліції у Х (Twitter).

У відомстві заявили, що на тлі війни в Україні використання на автомобілях подібних провокаційних написів є неприпустимим.

"Державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже особам їх прибрати, а також роз’яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності", - зазначають у поліції Латвії.

За їхніми словами, будь-яке героїзування військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах написів російською мовою (наприклад, "Я росіянин/росіянка") означає прославляння військової агресії чи підтримку воєнних злочинів, скоєних державою-агресором в Україні.

Тому латвійська поліція вирішила при виявленні автівок, покритих такими написами, невідкладно надавати припис особам щодо їх усунення та просити пояснити мету їхнього розміщення.

"У разі встановлення порушення законодавства особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за прославлення військової агресії чи воєнних злочинів", - додають у відомстві.

Водночас там також закликають мешканців повідомляти про транспортні засоби з подібними написами.

Напередодні у соцмережах поширили фотографію машини з латвійським номером та написом "Я - русская".

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Кримінал
Росія
Латвія
поліція
Війна з Росією
пропаганда
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