Служба безпеки Латвії заявила про спроби Росії вербувати українських біженців при перетині кордону

Про це пише Delfi.

Зазначається, що отримана латвійською службою інформація про спроби вербування громадян України, які шукають притулку в Латвії, не свідчить про те, що вербування в інтернет-середовищі часто використовується російськими спецслужбами.

Водночас у СДБ наголосили, що російські спецслужби вже давно використовують інтернет, особливо соцмережі та програми прямого зв'язку для отримання інформації про потенційні об'єкти вербування.

Співробітники російської ФСБ, часто видаючи себе за прикордонників, проводять з українцями тривалі інтерв'ю, які фактично є допитами. Їх розпитують про біографію, контакти в силових структурах України й про те, що відбувається в зонах бойових дій.

Крім цього, українським біженцям ставлять питання щодо дислокації, тактики та підтримки Заходом українських сил з метою отримання інформації, корисної для планування атак. У СДБ Латвії додають, що здебільшого метою поглибленого допиту є інформація, але у деяких випадках за нею також йдуть відкриті спроби вербування.

У профілактичних цілях СДБ у своїх публічних повідомленнях регулярно інформує громадськість про високі ризики вербування та розвідки на території Росії та Білорусі. СДБ вкотре закликає жителів Латвії не їздити до цих країн.