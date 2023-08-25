Латвійські органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які обиратимуть навчання у Росії

Про це повідомило видання Delfi.

Видання зазначає, що посольство РФ у Латвії повідомило на своїй сторінці у facebook, що 17 серпня в посольстві відбулася зустріч для абітурієнтів, яким уряд Росії надав цього року квоту на безкоштовне навчання в російських вишах. За наданою посольством інформацією, близько 110 осіб із Латвії продовжать навчання в Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, Пскові та інших російських вишах.

Коментуючи це, представники VDD зазначили, що перед вторгненням Росії в Україну Служба неодноразово публічно попереджала про те, що навчання в російських вишах пов'язане з ризиками розвідки й вербування спецслужбами цієї країни.

Зокрема у Службі держбезпеки нагадали, що в нинішніх геополітичних умовах зазначені ризики особливо високі. На думку VDD, Росія пропонує іноземцям можливість безкоштовно навчання з метою їхнього ідеологічного опрацювання та виховання майбутніх пропагандистів інтересів Росії в інших країнах у рамках навчального процесу.

VDD ще раз закликає громадян Латвії не їздити в Росію і Білорусію у зв'язку з високими розвідувальними та вербувальними ризиками.

У Службі держбезпеки нагадали, що люди, які обрали навчання у російських вишах, потрапляють під увагу VDD. Однак, з огляду на специфіку роботи Служби держбезпеки, більш докладних коментарів з цього питання поки що не буде.