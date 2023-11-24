Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол

Про це розповів німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наразі ми не спостерігаємо потоку біженців з України. Але помічаємо, що українці все ще приїжджають до Німеччини, насамперед із Польщі. За оцінками, на цей час щомісяця прибуває близько 800 осіб", - сказав він.

За його словами, нині у Німеччині проживає понад мільйон українців. Посол зауважив, що Німеччина рада їх бачити й підтримуватиме біженців у міру можливостей.

Натомість він наголосив, що українські біженці зараз отримують фактично такі самі соціальні виплати, як і місцеве населення: "Ми вважаємо, що це виправдано. Наразі обговорюється питання, чи є сфери, в яких ці виплати потребують коригування".

Єгер також розповів, що з-поміж працездатних українських біженців наразі працевлаштовані майже 20%

"Це також може бути пов'язано з тим, що 60% українців ще беруть участь у мовних та інтеграційних курсах. Саме по собі це добре, оскільки дозволяє цим людям вийти на ринок праці на кваліфікованому рівні", - додав він.