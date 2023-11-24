Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
Станом на листопад 2023 року до Німеччини щомісяця продовжують прибувати по 800 біженців з України
Про це розповів німецький посол в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Укрінформу".
"Наразі ми не спостерігаємо потоку біженців з України. Але помічаємо, що українці все ще приїжджають до Німеччини, насамперед із Польщі. За оцінками, на цей час щомісяця прибуває близько 800 осіб", - сказав він.
За його словами, нині у Німеччині проживає понад мільйон українців. Посол зауважив, що Німеччина рада їх бачити й підтримуватиме біженців у міру можливостей.
Натомість він наголосив, що українські біженці зараз отримують фактично такі самі соціальні виплати, як і місцеве населення: "Ми вважаємо, що це виправдано. Наразі обговорюється питання, чи є сфери, в яких ці виплати потребують коригування".
Єгер також розповів, що з-поміж працездатних українських біженців наразі працевлаштовані майже 20%
"Це також може бути пов'язано з тим, що 60% українців ще беруть участь у мовних та інтеграційних курсах. Саме по собі це добре, оскільки дозволяє цим людям вийти на ринок праці на кваліфікованому рівні", - додав він.
- 7 жовтня представники округів Німеччини заявили, що вимагають зменшити грошову допомогу для українських біженців і знову дати їм пільги відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку.
- Пізніше, 19 жовтня, уряд Німеччини заявив, що нині існує потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців з України.
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