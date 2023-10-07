Союз органів місцевого самоврядування Німеччини вимагає обмеження пільг для біженців з України

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Представники округів Німеччини закликають до скорочення виплат для українських біженців.

"Біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством, а замість цього мають отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку", - зазначив голова окружної ради Райнхард Загер.

Союз органів місцевого самоврядування Німеччини вже кілька місяців попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від готівкових до безготівкових виплат для шукачів притулку та запровадження обов'язкових робіт для біженців.

Речник Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаов вважає цю вимогу неприйнятною.

"Це призвело б до створення двокласового суспільства для українських біженців і суперечить будь-якій правовій рівності", - пояснив він та додав, що всі українські біженці отримають однаковий статус захисту, тому що вони втекли з одних і тих же причин.

"Не може бути ніякої кінцевої дати, щоб змінити це", - сказав він, зазначивши, що ця вимога є нічим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.

Експерт з міграції Герберт Брюкер вважає, що рівень пільг для шукачів притулку не може бути змінений довільно. "Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований", - зазначив він.