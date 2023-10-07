Союз органів місцевого самоврядування Німеччини вимагає обмеження пільг для біженців з України
Представники округів Німеччини вимагають зменшити грошову допомогу для українських біженців і знову дати їм пільги відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку
Про це повідомляє німецьке видання Welt.
Представники округів Німеччини закликають до скорочення виплат для українських біженців.
"Біженці з України, які вперше приїхали до Німеччини, більше не мають отримувати негайні пільги за громадянством, а замість цього мають отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для осіб, які шукають притулку", - зазначив голова окружної ради Райнхард Загер.
Союз органів місцевого самоврядування Німеччини вже кілька місяців попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від готівкових до безготівкових виплат для шукачів притулку та запровадження обов'язкових робіт для біженців.
Речник Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаов вважає цю вимогу неприйнятною.
"Це призвело б до створення двокласового суспільства для українських біженців і суперечить будь-якій правовій рівності", - пояснив він та додав, що всі українські біженці отримають однаковий статус захисту, тому що вони втекли з одних і тих же причин.
"Не може бути ніякої кінцевої дати, щоб змінити це", - сказав він, зазначивши, що ця вимога є нічим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.
Експерт з міграції Герберт Брюкер вважає, що рівень пільг для шукачів притулку не може бути змінений довільно. "Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований", - зазначив він.
- У понеділок, 25 вересня, Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року.
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