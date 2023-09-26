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Головна Війна з Росією Уряд Німеччини може вдвічі скоротити допомогу біженцям наступного року, – Reuters

Уряд Німеччини може вдвічі скоротити допомогу біженцям наступного року, – Reuters

26 вересня, 2023 вiвторок
03:27
Війна з Росією Німеччина уряд

Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року

Про це повідомляє Reuters з посиланнями на свої джерела.

У понеділок, 25 вересня, Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року, повідомили два джерела в уряді, які відмовилися назватися через конфіденційність зустрічі.

Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів земель з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.

"По суті землі несуть відповідальність за розміщення та турботу за біженцями", – додав співрозмовник.

Уряд також скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців, додали джерела.

Станом на червень цьогоріч у Німеччині зареєстровано понад 1,1 млн біженців з України.

  • Нагадаємо, 25 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.
Німеччина
допомога Україні
біженці з України
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