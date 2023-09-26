Уряд Німеччини може вдвічі скоротити допомогу біженцям наступного року, – Reuters
Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року
Про це повідомляє Reuters з посиланнями на свої джерела.
У понеділок, 25 вересня, Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року, повідомили два джерела в уряді, які відмовилися назватися через конфіденційність зустрічі.
Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів земель з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.
"По суті землі несуть відповідальність за розміщення та турботу за біженцями", – додав співрозмовник.
Уряд також скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців, додали джерела.
Станом на червень цьогоріч у Німеччині зареєстровано понад 1,1 млн біженців з України.
- Нагадаємо, 25 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.
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