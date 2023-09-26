Бербок запевнила що в Німеччині немає "втоми від України"
У німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії
Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла в інтерв'ю CNN, інформує "Європейська правда".
На питання, чи відчувається в Німеччині внутрішня "втома від України" на тлі економічних негараздів, міністерка відповіла: "Ні".
"Ми – демократична країна, тому кожен має свій власний погляд на речі у світі. Але від самого початку переважна більшість німців, європейців цілком розуміли, що на їхньому (українців. – ред.) місці могли б бути ми", – пояснила вона.
Бербок визнала, що в Німеччині, як і нині в усьому світі, спостерігається висока інфляція, а німецька економіка до того ж була вкрай залежна від російської нафти й газу.
"У такі часи ви повинні ухвалити правильне рішення, щоб підтримати Україну, мир. Але ви повинні пояснити людям, чому ми повинні це робити. І ви також повинні працювати з іншими соціальними програмами, щоб протидіяти негативним наслідкам для звичайних людей і сімей. І це те, що ми намагаємося робити", – підсумувала голова МЗС.
- 15 вересня стало відомо, що міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилась за доцільність продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна".
- 17 вересня Бербок закликала до фундаментальних реформ в ООН. Вона згадала про необхідність внесення змін у роботі та формуванні Ради Безпеки ООН.
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