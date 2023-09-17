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"Рада Безпеки ООН, яка представляє світ 20-го століття, більше не доречна": Бербок закликає до фундаментальних реформ в ООН

17 вересня, 2023 неділя
11:34
Світ Анналена Бербок

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що ООН потребує фундаментальних реформ, тому що її порядки вже не відповідають контексту сучасності

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

Голова МЗС Німеччини Бербок прибула у Нью-Йорк напередодні спільних дебатів у Генеральній Асамблеї ООН, які відбудуться 19 вересня, і заявила, що Німеччина прагне "зробити систему ООН більш справедливою, більш інклюзивною та дієздатною". Вона згадала про необхідність реформи Ради Безпеки ООН, за яку Німеччина виступає вже багато років разом з Бразилією, Індією та Японією в так званій "Великій четвірці".

"Рада Безпеки ООН, яка, як і раніше, представляє світ 20-го століття, більше не доречна. Лише якщо ООН "оновить" свою операційну систему, щоб адаптуватися до світу 21 століття, вона стане в довгостроковій перспективі місцем, де світова спільнота зможе разом розв'язувати свої проблеми", - наголосила Бербок

Вона повідомила, що Німеччина та Намібія очолили переговори про Саміт ООН щодо наступного року, а спільні дебати ООН будуть присвячені головним проблемам: "про мир, про подальший розвиток міжнародного права, про хороший клімат, політику охорони здоров'я та розвитку, а також про права дівчаток та жінок у таких країнах, як Афганістан".

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Бербок виступила за те, щоб ООН мала "більше амбіцій щодо стримування кліматичної кризи, найбільшої загрози нашого часу".

Вона вважає, що ООН, міжнародні фінансові інститути та комітети охорони здоров'я повинні позиціюватися таким чином, щоб "нашим партнерам в Африці, Латинській Америці та Азії було надано голос, на який вони заслуговують".

У понеділок, 18 вересня, у Нью-Йорку відбудеться саміт зі сталого розвитку, у якому канцлер Німеччини Олаф Шольц і Анналена Бербок також візьмуть участь, а також міністр довкілля Німеччини Штеффі Лемке та міністр розвитку Свенья Шульце будуть присутні на церемонії, присвяченій прийняттю Німеччини до ООН 50 років тому.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок вже відвідала штат Техас і провела переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими особами, які приймають політичні рішення у Вашингтоні.

  • Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН 19 вересня.

ООН
Німеччина
Генасамблея ООН
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
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