Лула да Сілва запропонував Зеленському і Путіну сісти за стіл переговорів на Генасамблеї ООН

Про це пише CNN.

Лідер Бразилії зазначив, саміт G20 в Індії не є відповідним місцем для обговорення війни в Україні. На його думку, це питання радше обговорити на Генеральній асамблея ООН, яка відбудеться 19 вересня 2023 року.

"Є де поговорити про війну. Є де обговорити мир. Є де посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав Лула да Сілва

За його словами, Група 20 була створена через кризу 2008 року і викликала дискусії з економічних питань, Бреттон-Вудських установ, Світового банку та МВФ.

"Тому ми не вважаємо, що тут, в Індії, ідеальне місце для обговорення війни", – зазначив бразильський президент.

Лула вкотре заявив, що Бразилія "не буде втягуватися у війну", але має намір брати участь у мирних переговорах.