Лула да Сілва запропонував Зеленському і Путіну сісти за стіл переговорів на Генасамблеї ООН
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що хоче "посадити за стіл переговорів" президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН
Про це пише CNN.
Лідер Бразилії зазначив, саміт G20 в Індії не є відповідним місцем для обговорення війни в Україні. На його думку, це питання радше обговорити на Генеральній асамблея ООН, яка відбудеться 19 вересня 2023 року.
"Є де поговорити про війну. Є де обговорити мир. Є де посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти війни", – сказав Лула да Сілва
За його словами, Група 20 була створена через кризу 2008 року і викликала дискусії з економічних питань, Бреттон-Вудських установ, Світового банку та МВФ.
"Тому ми не вважаємо, що тут, в Індії, ідеальне місце для обговорення війни", – зазначив бразильський президент.
Лула вкотре заявив, що Бразилія "не буде втягуватися у війну", але має намір брати участь у мирних переговорах.
- Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що у Нью-Йорку під час тижня високого рівня в рамках чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня може відбутися зустріч щодо миру в Україні.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна визначила три пріоритетні теми, які буде просувати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться у вересні.
- Згодом лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
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