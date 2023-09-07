Мир, зерно і зброя: Кулеба назвав пріоритети України на Генасамблеї ООН

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві.

"Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна вже визначила пріоритети, серед них, зокрема:

залучення нових країн до формули миру і наступні кроки на шляху до проведення саміту формули миру;

експорт українського зерна на світові ринки;

двосторонні зустрічі про нове озброєння та нові пакети підтримки України.

"І ще буде сотня різних питань, як це буває на Генасамблеї", - додав він.