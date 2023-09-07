Мир, зерно і зброя: Кулеба назвав пріоритети України на Генасамблеї ООН
Україна визначила три приоритетні теми, які буде просувати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться у вересні
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції в Києві.
"Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою", - сказав Кулеба.
Він додав, що Україна вже визначила пріоритети, серед них, зокрема:
- залучення нових країн до формули миру і наступні кроки на шляху до проведення саміту формули миру;
- експорт українського зерна на світові ринки;
- двосторонні зустрічі про нове озброєння та нові пакети підтримки України.
"І ще буде сотня різних питань, як це буває на Генасамблеї", - додав він.
- Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Нью-Йорку під час тижня високого рівня в рамках чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня може відбутися зустріч щодо миру в Україні.
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